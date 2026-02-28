La probabile formazione schierata da Allegri per la sfida in campionato tra la Cremonese e il suo Milan.

Dopo la sconfitta contro il Parma, il Milan è pronto a scendere in campo per la 27esima giornata di Serie A. I rossoneri saranno ospiti della Cremonese domenica 1 marzo alle 12.30.

I padroni di casa cercano i tre punti dopo il 3-0 subito dalla Roma di Gasperini all’Olimpico.

Anche gli ospiti vogliono il riscatto, come già detto, dopo la sconfitta e il pareggio delle ultime due giornate che hanno rallentato l’avvicinamento all’Inter capolista. Attenzione anche alla gestione delle forze in vista proprio del Derby della Madonnina, in programma domenica 8 marzo.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata dall’allenatore rossonero.

Milan, la probabile formazione contro la Cremonese

Allegri dovrà fare a meno di Gimenez e Loftus-Cheek e probabilmente anche Gabbia che ha ancora lavorato a parte. Si va quindi verso il 3-5-2. In porta ci sarà Maignan accompagnato dalla difesa a 3 con De Winter in mezzo e ai lati Pavlović e Tomori. A centrocampo ci saranno Rabiot, Modrić e Ricci, in ballottaggio con Fofana, insieme a Bartesaghi e Saelemaekers sulle fasce. Dubbio in attacco ma al momento si vedranno Leão insieme a Pulisic.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere Cremonese-Milan in tv e streaming

La partita tra Cremonese e Milan, in programma domenica 1 marzo alle 12.30, sarà disponibile in tv su DAZN.

Sarà possibile vedere il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.