Milan, la probabile formazione contro il Como

La probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri per la gara di recupero della 16ª giornata di Serie A contro il Como

Nel pre partita Fabregas ha parlato di “una sfida tra Serie D e Champions League in panchina“, per sottolineare la differenza nei palmares dei due allenatori.

Sul campo invece, si parla di uno scontro diretto per le prime quattro posizioni della Serie A.

Questo perché la classifica dice che le due formazioni, rispettivamente sesta e seconda, distano solo sei punti in classifica.

Per questo il match del Sinigaglia può essere decisivo: di seguito – intanto – la probabile formazione dei rossoneri per il match contro il Como.

La probabile formazione del Milan contro il Como

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti ancora con qualche assenza. In porta confermato Maignan, mentre in difesa al posto dell’infortunato Pavlovic ci sarà De Winter con Gabbia e Tomori. Sugli esterni confermato Saelemaekers, mentre torna Bartesaghi. Tornano in mediana Rabiot, Fofana e Modric, mentre in attacco favorito Nkunku su Pulisic a far coppia con Leao. Fullkrug dovrebbe essere in panchina nonostante il problema al piede.

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita valevole per la 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan, in programma per giovedì 15 gennaio alle 20:45, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.