La probabile formazione del Milan di Allegri per la sfida contro il Como

Mentre i riflettori sono tutti puntati sull’andata dei playoff di Champions League, si gioca anche in Serie A in un inedito turno infrasettimanale.

Milan e Como, infatti, si affrontano a partire dalle 20:45 di mercoledì 18 febbraio per il recupero della 24ª giornata di Serie A, rinviata a causa della concomitanza della cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina, che si è tenuta a San Siro.

Dopo pochi giorni dalla vittoria in extremis contro il Pisa, ottenuta grazie alla rete di Luka Modric, i rossoneri tornano quindi in campo.

Recuperato Alexis Saelemaekers, scopriamo quale dovrebbe essere la probabile formazione scelta da Allegri per affrontare Fabregas.

Milan, la probabile formazione contro il Como

“Devo indovinare la formazione“, aveva detto Massimiliano Allegri. Con un Milan fuori dalle coppe, infatti, c’è necessità di azzeccare ogni scelta del classico 3-5-2 per affrontare tre partite delicate in una settimana. Nessun dubbio, però, sulla porta, con Maignan che difenderà certamente i pali rossoneri.

Pochi dubbi anche davanti a lui, con De Winter al centro della difesa, poi Tomori e Pavlovic braccetti. Come anticipato, torna a disposizione Saelemaekers ma titolare sulla fascia destra dovrebbe rimanere Athekame, mentre Bartesaghi confermato a sinistra. A centrocampo spazio al terzetto titolare con Modric in regia, poi Jashari e Ricci mezz’ali. In attacco, infine, la coppia Loftus Cheek-Leao con Nkunku che insidia per un posto da titolare

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vedere Milan-Como

Milan-Como, recupero della 24ª giornata di Serie A in programma mercoledì 18 febbraio 2026 a partire dalle 20:45 a San Siro, sarà visibile in streaming su DAZN. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.