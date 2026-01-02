Milan, la probabile formazione contro il Cagliari

Rafael Leão, giocatore del Milan (Imago)

La probabile formazione del Milan per la sfida contro il Cagliari, che apre la 18ª giornata di Serie A

Non c’è tempo per festeggiare: il 2026 del calcio italiano si apre già oggi, venerdì 2 gennaio, con l’anticipo della 18ª giornata di Serie A che mette di fronte Cagliari e Milan.

I rossoneri, nello specifico, hanno vinto l’ultima sfida del vecchio anno e vogliono iniziare con il piede giusto quello nuovo, anche per avere la possibilità di trascorrere almeno due notti al primo posto in classifica.

Non sarà però semplice, perché al netto del fatto che i rossoneri si troveranno di fronte un Cagliari in forma e vitalizzato dall’ultimo successo contro il Torino, Allegri dovrà fare i conti con diversi giocatori acciaccati e non al meglio in vista del match.

Qualche cambio dunque per l’allenatore livornese, il quale ancora una volta dovrà rivoluzionare il suo Milan.

La probabile formazione del Milan

Confermatissimo il 3-5-2, che vedrà ovviamente in porta Maignan con il terzetto Tomori–De Winter–Pavlovic a formare la linea difensiva. Sulle fasce non si toccano Saelemaekers e Bartesaghi, così come Modric e Rabiot in mediana; a completare il centrocampo, infine, sarà Fofana – che torna in campo dopo più di un mese. In attacco è emergenza: Nkunku non ci sarà, Gimenez ne avrà per diversi mesi e Pulisic non è al meglio. Per questo, nonostante non abbia i 90 minuti nelle gambe, a partire titolare sarà Leao, il quale verrà supportato da Loftus-Cheek.

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

Luka Modric, giocatore Milan

Dove vedere Cagliari-Milan in tv e in streaming

La partita tra Cagliari e Milan, in programma venerdì 2 gennaio all’Unipol Domus e valida per la 18ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda Sky Sport, i canali dedicati saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.