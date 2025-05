Milan, la probabile formazione contro il Bologna

La probabile formazione del Milan in vista della sfida di Serie A contro il Bologna: le possibili scelte di Conceicao.

Dopo la vittoria per 1-2 contro il Genoa il Milan si prepara a scendere in campo contro il Bologna, match che aprirà la 36a giornata di Serie A.

I rossoneri sono reduci da quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite giocate e vorranno quindi continuare il trend positivo.

Battere la squadra di Italiano, però, non sarà semplice. I rossoblù sono infatti in piena lotta Champions, a un solo punto di distanza dal quarto posto.

Ma come scenderanno in campo i rossoneri? Andiamo alla scoperta della probabile formazione della squadra di Conceicao.

La probabile formazione del Milan contro il Bologna

Il Milan si prepara a puntare ancora su Maignan, con Tomori, Gabbia e Pavlovic a comporre la linea di difesa. Occhio però a Thiaw che scalpita per un posto da titolare. Sulle fasce pronti Jimenez e Theo Hernandez, con Loftus-Cheek e Reijnders a centrocampo. Sulla trequarti non ci sarà lo squalificato Leao: al fianco di Pulisic dovrebbe quindi tornare Joao Felix. In attacco ballottaggio tra Gimenez e Jovic, con il primo protagonista.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. All.: Conceicao.

Dove vedere Milan-Bologna in tv e in streaming

La partita tra Milan e Bologna andrà in scena venerdì 9 maggio alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4k e Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NowTv e Sky Go Italia.