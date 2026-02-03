Milan, la probabile formazione contro il Bologna: chance per Nkunku

La probabile formazione del Milan in vista della sfida contro il Bologna: le possibili scelte di Massimiliano Allegri

Vincere per restare in scia all’Inter. Il Milan è chiamato a rispondere alla vittoria dei nerazzurri, volati momentaneamente a +8 in classifica dopo il successo contro la Cremonese. Per farlo, nel match in programma per oggi alle ore 20:45, servirà battere un Bologna reduce da due ko consecutivi in Serie A.

Sfumata l’operazione Mateta, invece, i rossoneri si presentano all’appuntamento reduci dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma. Più in generale, la squadra di Allegri è in una serie da 21 risultati utili consecutivi in campionato: l’unico ko in Serie A risale infatti alla prima giornata, contro la Cremonese a San Siro.

Diverse assenze per il Milan. Ancora out Pulisic, che non è stato convocato per la trasferta di Bologna per una borsite all’ileopsoas. Alla trasferta non prenderà parte neanche Saelemaekers, come annunciato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia.

Di seguito la probabile formazione del Milan in vista della sfida contro il Bologna.

Milan, la probabile formazione contro il Bologna

In porta non può mancare Mike Maignan, fresco di rinnovo con il club rossonero, mentre in difesa Pavlovic potrebbe tornare titolare insieme a De Winter e Gabbia. A destra può arrivare un’occasione per Athekame, complice la sopracitata indisponibilità di Saelemaekers, mentre a centrocampo torna Fofana insieme a Modric e Rabiot. Davanti Leao è ancora al 100% e parte dalla panchina: in attacco spazio quindi a Loftus-Cheek alle spalle di Nkunku.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita del Maradona, si giocherà oggi, martedì 3 febbraio, con calcio d’inizio alle 20:45.

La gara, valida per la 23esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky Sport per gli abbonati all’offerta “Zona DAZN“.