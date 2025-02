Le possibili scelte di Sergio Conceição per il recupero di campionato tra il suo Milan e il Bologna

Il Dall’Ara apre le porte per il recupero della nona giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Milan.

Inizialmente in programma per il mese di ottobre, la gara è stata poi posticipata a causa delle forti precipitazioni che avevano colpito la città di Bologna.

Tre punti fondamentali per entrambe le squadre in vista dei relativi obiettivi stagionali.

Ecco le possibili scelte di Conceição.

Milan, la probabile formazione

Rispetto alla scorsa settimana, Conceição ha provato più soluzioni. I rossoneri dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1. In porta ci sarà Maignan, con la linea difensiva composta da Jimenez, Thiaw, Pavlovic e Theo Hernandez. Sulla mediana tornerà titolare Fofana che verrà affiancato a Musah. In attacco, spazio a Gimenez che portebbe essere supportato da Pulisic, Reijnders e Leao. Sottil è in ballottaggio con Leao. Mentre Joao Felix con Musah).

MILAN (probabile formazione, ): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceição

Dove vedere Bologna-Milan in streaming e in TV

La partita tra Bologna e Milan, in programma giovedì 27 febbraio alle 2o.45 allo stadio Dall’Ara, sarà visibile in diretta su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, e si dovrà poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.