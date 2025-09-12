La probabile formazione del Milan in vista della sfida contro il Bologna: due dubbi per Massimiliano Allegri

Il Milan cerca la prima vittoria davanti ai propri tifosi. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese, i rossoneri tornano a San Siro. L’avversario è lo stesso della finale di Coppa Italia persa a maggio: il Bologna, reduce dalla vittoria contro il Como prima della sosta.

Tanta attesa per il possibile debutto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è arrivato dal Marsiglia proprio nell’ultimo giorno di mercato, e potrebbe scendere in campo nel match della terza giornata di Serie A.

Chi non sarà del match è Rafa Leao. Il portoghese si è allenato ancora a parte, dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro il Bari. Ad annunciare l’assenza ci ha pensato lo stesso numero 10, nel corso della premiazione per il Gentleman Fair Play: “L’infortunio non permette di prendere rischi”.

Di seguito le probabili scelte di Massimiliano Allegri verso la sfida contro il Bologna.

La probabile formazione del Milan contro il Bologna

Due dubbi di formazione per Allegri verso il Bologna. Il primo riguarda Pulisic, che ha accusato un leggero fastidio alla mano, e verrà valutato solo alla vigilia della sfida contro i rossoblù. Se il numero 11 dovesse essere indisponibile, potrebbe esserci spazio per Loftus-Cheek alle spalle di Gimenez, con Rabiot a centrocampo. Altrimenti, l’ex Juventus sarebbe in ballottaggio con Fofana. In due per una maglia in difesa, con De Winter in vantaggio su Pavlovic. Il serbo ha giocato 180 minuti in Nazionale, mentre il belga è rimasto a riposo e potrebbe debuttare con il Milan.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. All: Allegri

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Milan e Bologna , in programma per domenica 14 settembre alle 18:00 e valida per la 3ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile sull’app di DAZN.