La probabile formazione schierata da Sérgio Conceição per la finale di Coppa Italia tra il suo Milan e il Bologna di Vincenzo Italiano.

Il Milan si prepara a scendere in campo per la finale di Coppa Italia contro il Bologna. L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

I rossoneri arrivano al match dopo la vittoria in campionato proprio contro i rossoblù a San Siro grazie alle reti di Santiago Giménez e Christian Pulisic.

Il Bologna invece cerca il riscatto e vorrebbe “regalare una gioia ai tifosi” come ha dichiarato al Quirinale Vincenzo Italiano in mattinata.

Ecco, di seguito, le probabili scelte di Sérgio Conceição in vista della finale.

Milan, la probabile formazione contro il Bologna

Il Milan dovrebbe ripartire dalla stessa formazione schierata nelle ultime giornate di campionato. Tra i pali ci sarà ancora Maignan. Difesa a 3 con Gabbia centrale e Tomori e Pavlović esterni. A centrocampo ad accompagnare Fofana e Reijnders ci saranno Jimenez e Theo Hernández. A supporto di Jović, in vantaggio su Giménez, ci saranno Pulisic e Leao.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, Leao; Jović. Allenatore: Sérgio Conceição

Milan-Bologna, dove vedere in tv e streaming

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta tv su Canale 5.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app Mediaset Infinity