Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, la probabile formazione per il Bari in Coppa Italia

Redazione 16 Agosto 2025
Rafael Leao, Milan (Imago)
Rafael Leao, Milan (Imago)

La probabile formazione del Milan per l’esordio stagionale in Coppa Italia con il Bari

Complice l’ottava posizione al termine della stagione 2024/2025 di Serie A, il Milan non apre la stagione con una gara di campionato, bensì con la Coppa Italia.

Il primo avversario dei rossoneri, dunque, è il Bari di Fabio Caserta davanti a uno stadio San Siro che, anche a metà agosto, secondo le stime ospiterà tra i 65 e i 67 mila spettatori.

Non sarà presente a bordocampo Max Allegri, che dovrà scontare la squalifica ricevuta in seguito alla finale di Coppa Italia vinta con la Juventus al termine della stagione 2023/2024 e seguirà il match dalle tribune.

Il match tra Milan e Bari, dunque, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a partire dalle 21:15. Di seguito le probabili formazioni dei rossoneri.

Milan, la probabile formazione contro il Bari

Max Allegri, seppur dagli spalti, dovrebbe schierare il suo primo Milan ufficiale con un 3-5-2. A partire dal solito Mike Maignan in porta, difeso da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce, invece, spazio a Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra.

In mezzo al campo, Samuele Ricci in regia, con al suo fianco Fofana e Loftus-Cheek che dovrebbe avere anche un ruolo leggermente più offensivo. In attacco, infine, tandem d’attacco inedito con Christian Pulisic e Leao, mentre Santi Gimenez si accomoderà in panchina essendosi unito al gruppo in ritardo.

Le dichiarazioni di Sérgio Conceição nell'intervista rilasciata dopo la vittoria del suo Milan contro il Genoa di Vieira
Milan, Youssouf Fofana (Imago)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Dove vedere Milan-Bari di Coppa Italia

La partita di Coppa Italia tra Milan e Bari, in programma domenica 17 agosto alle 21:15 a San Siro, verrà trasmessa in esclusiva su Canale Cinque, canale 5 del digitale terrestre.er vedere la partita in streaming, Mediaset permette gratuitamente la visione sui siti Sportmediaset e Infinity, disponibile anche sulla rispettiva app.