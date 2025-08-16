Milan, la probabile formazione per il Bari in Coppa Italia
Complice l’ottava posizione al termine della stagione 2024/2025 di Serie A, il Milan non apre la stagione con una gara di campionato, bensì con la Coppa Italia.
Il primo avversario dei rossoneri, dunque, è il Bari di Fabio Caserta davanti a uno stadio San Siro che, anche a metà agosto, secondo le stime ospiterà tra i 65 e i 67 mila spettatori.
Non sarà presente a bordocampo Max Allegri, che dovrà scontare la squalifica ricevuta in seguito alla finale di Coppa Italia vinta con la Juventus al termine della stagione 2023/2024 e seguirà il match dalle tribune.
Il match tra Milan e Bari, dunque, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a partire dalle 21:15. Di seguito le probabili formazioni dei rossoneri.
Milan, la probabile formazione contro il Bari
Max Allegri, seppur dagli spalti, dovrebbe schierare il suo primo Milan ufficiale con un 3-5-2. A partire dal solito Mike Maignan in porta, difeso da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce, invece, spazio a Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra.
In mezzo al campo, Samuele Ricci in regia, con al suo fianco Fofana e Loftus-Cheek che dovrebbe avere anche un ruolo leggermente più offensivo. In attacco, infine, tandem d’attacco inedito con Christian Pulisic e Leao, mentre Santi Gimenez si accomoderà in panchina essendosi unito al gruppo in ritardo.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Dove vedere Milan-Bari di Coppa Italia
La partita di Coppa Italia tra Milan e Bari, in programma domenica 17 agosto alle 21:15 a San Siro, verrà trasmessa in esclusiva su Canale Cinque, canale 5 del digitale terrestre.er vedere la partita in streaming, Mediaset permette gratuitamente la visione sui siti Sportmediaset e Infinity, disponibile anche sulla rispettiva app.