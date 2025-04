Milan, la probabile formazione contro l’Atalanta

Milan, Leao (IMAGO)

Le possibili scelte di Conceiçao per la sfida contro i nerazzurri

È tornato il sorriso in casa Milan, dopo la vittoria nell’ultimo turno di Serie A contro l’Udinese.

Ora i rossoneri hanno in programma due sfide fondamentali: quella di domenica contro l’Atalanta, che servirà a rientrare in corsa per le posizioni europee, e quella di Coppa Italia contro l’Inter.

L’attenzione è ovviamente tutta sul derby di ritorno, ma la squadra di Conceiçao non può permettersi ulteriori passi falsi in campionato se vuole avere due strade utili per la qualificazione in Europa.

Per questo motivo, l’allenatore portoghese si affiderà ai titolarissimi per la partita contro l’Atalanta.

La probabile formazione del Milan

Il 3-4-2-1 provato contro l’Udinese ha dato risposte molto positive, e per questo motivo Conceiçao lo riutilizzerà. In porta c’è Maignan, recuperato dopo il trauma cranico della scorsa settimana, mentre i centrali saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic. Per quanto riguarda gli esterni ci saranno Jimenez da un lato e Theo dall’altro, con il duo Fofana–Reijnders in mediana. Sulla trequarti i titolarissimi Pulisic e Leao alle spalle di Jovic, alla terza titolarità consecutiva.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceiçao

Pulisic, attaccante Milan (IMAGO)

Dove vedere Milan-Atalanta in tv e in streaming

La partita tra Milan e Atalanta, in programma domenica 20 aprile alle ore 20.45 a San Siro, sarà visibile in esclusiva su Dazn.