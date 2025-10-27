La probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri per la partita contro l’Atalanta, valida per la 9a giornata di Serie A

L’obiettivo è chiaro: riscattare il pareggio contro il Pisa. Il Milan si prepara per la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Domani, 28 ottobre, i rossoneri sfideranno la formazione di Ivan Juric al Gewiss Stadium.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri è reduce dal 2-2 casalingo contro il Pisa. A San Siro il vantaggio di Leão è stato rimontato dalle reti di Cuadrado (su rigore) e Nzola. Al 93′ Zachary Athekame ha regalato al Milan il gol del pari, assicurando ai suoi almeno un punto contro i nerazzurri.

Attualmente i rossoneri occupano la terza posizione in classifica. Modrić e compagni hanno fin qui raccolto 17 punti in 8 giornate, con 13 gol fatti e 6 subiti.

Dal nerazzurro del Pisa a quello dell’Atalanta, il Milan vuole ottenere 3 punti per restare in scia al Napoli e alla Roma. Ecco la probabile formazione rossonera.

Milan, la probabile formazione contro l’Atalanta

Massimiliano Allegri studia la migliore formazione per la prossima sfida di Serie A. L’allenatore dovrebbe schierare gli stessi 11 che sono scesi in campo dal primo minuto contro il Pisa, con l’unica novità che sarà Tomori al posto di De Winter. Allegri recupera Loftus-Cheek, non convocato nella scorsa sfida di campionato. Il vero dubbio riguarda il partner d’attacco di Rafael Leão. Al momento, Santi Gimenez è in vantaggio su Christopher Nkunku.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leão;

Dove vedere Atalanta-Milan in TV e streaming

La sfida di Serie A tra Atalanta e Milan, valida per la 9° giornata di Serie A e in programma martedì 28 ottobre alle ore 20.45, sarà visibile in esclusiva su DAZN previa abbonamento.