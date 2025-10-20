Milan di nuovo in vetta in Serie A: l’ultima volta due anni fa (con Giroud portiere)

Con la vittoria contro la Fiorentina, il Milan è tornato al primo posto in Serie A: non accadeva da due anni

A distanza di 744 giorni dall’ultima volta, il Milan è tornato in solitaria in vetta alla classifica della Serie A.

Non succedeva dal 7 ottobre 2023, precisamente dall’ottava giornata del campionato 2023-2024 che i rossoneri vinsero contro il Genoa per 0-1 in trasferta.

Una partita pazzesca, che aveva visto la squadra allora allenata da Pioli andare in vantaggio all’87esimo minuto grazie alla rete segnata da Christian Pulisic. E che aveva visto nei minuti finali l’espulsione di Mike Maignan per un fallo fuori area, con Giroud che fu costretto a prendere il suo posto tra i pali contribuendo a difendere il risultato.

Vittoria che portò i rossoneri a +2 sull’Inter a 21 punti, consolidando l’ottimo inizio di campionato. Ma quanto è cambiato quel Milan da quello allenato oggi da Massimiliano Allegri?

Milan di nuovo al primo posto: le differenze con “l’ultima capolista”

La prima differenza è in panchina, con Allegri che ha preso il posto di Stefano Pioli. L’ex allenatore è oggi la Fiorentina, squadra contro la quale il Milan ha ottenuto proprio i tre punti per andare prima in classifica. In porta c’è ancora Maignan, mentre in difesa è rimasto solo Tomori in rosa rispetto all’undici titolare sceso in campo a Genoa. Thiaw, Theo Hernandez e Florenzi hanno salutato, così come Reijnders e Adli a centrocampo. Continua a essere un giocatore rossonero invece Musah, che completava il terzetto del 4-3-3 disegnato da Pioli. In attacco non ci sono più nè Okafor, nè Jovic, nè Chukwueze. Tra i subentrati sono rimasti Bartesaghi, Leao e Pulisic, con Giroud e Calabria che non fanno più parte del club.

Questo il confronto tra la formazione vincitrice a Genoa e quella vittoriosa domenica 19 ottobre 2025 contro la Fiorentina:

MILAN del 7 ottobre 2023 (vittoria contro il Genoa), 4-3-3: Maignan; Theo Hernandez, Tomori, Thiaw, Florenzi; Reijnders, Adli, Musah; Okafor, Jovic, Chukwueze. All. Pioli.

MILAN del 19 ottobre 2025 (vittoria contro la Fiorentina), 3-5-2: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modrid, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. All. Allegri.