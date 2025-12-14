Milan, primo gol e doppietta per Bartesaghi in Serie A

Giornata da ricordare per Bartesaghi: dopo il primo gol in Serie A arrivato nel primo tempo, ha trovato anche la doppietta con il Sassuolo

Un pomeriggio che resterà impresso nella memoria di Davide Bartesaghi. Il classe 2005 non solo ha segnato il suo primo gol in Serie A, ma ha trovato una doppietta che è valsa prima il pareggio e dopo il vantaggio contro il Sassuolo.

Nel primo tempo, sfruttando un cross di Loftus-Cheek l’esterno rossonero con il mancino ha battuto Muric e pareggiato il punteggio.

Nella ripresa, invece, Nkunku lo ha servito in area sulla sinistra, e l’esterno ha trovato la doppietta con un diagonale sul primo palo.

Bartesaghi con i suoi 19 anni e 350 giorni diventa il difensore rossonero italiano più giovane a segnare dal tempi di Paolo Maldini (19 anni e 247 giorni)