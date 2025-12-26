Milan, primo allenamento per Füllkrug in gruppo

Primo allenamento a Milanello per il nuovo acquisto rossonero

Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma Niclas Füllkrug si sta già allenando a Milanello. Dopo aver avuto il via libera dal West Ham, infatti, il nuovo attaccante rossonero si è allenato per la prima volta in gruppo.

Il calciatore tedesco diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Milan il prossimo 2 gennaio, giorno di apertura del mercato invernale, quando sarà possibile depositare il contratto in Lega.

Atterrato in Italia il 23 dicembre, Füllkrug arriva in prestito con opzione di riscatto fissata a 5 milioni di euro.

Se il club rossonero dovesse riscattare il giocatore, il contratto sarà fino al 2028 con opzione fino al 2029.