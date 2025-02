Il Milan ha preso Sottil dalla Fiorentina: i dettagli

I rossoneri hanno chiuso un altro colpo per l’attacco: è fatta per Sottil dalla Fiorentina

Altro colpo del Milan in queste ore finali di mercato. I rossoneri sono molto attivi in questo lunedì 3 febbraio per rafforzare la rosa a disposizione di Sérgio Conceição.

Dopo l’arrivo a Milano di Joao Felix, è fatta anche per Riccardo Sottil dalla Fiorentina.

La formula del trasferimento di Sottil è quella del prestito con diritto di riscatto.

In uscita c’è invece Noah Okafor, che ha firmato con il Napoli di Antonio Conte.