Milan-Pisa, Cuadrado realizza il gol dell’1-1 su rigore

Juan Cuadrado risponde a Rafa Leao: il colombiano realizza il gol del pareggio su rigore

Il Pisa trova il pareggio al “Meazza” contro il Milan. Dopo il vantaggio dei rossoneri arrivato in apertura del primo tempo grazie al terzo gol consecutivo di Leao, al quarto d’ora della ripresa la squadra di Gilardino trova il gol del momentaneo 1-1 con Cuadrado.

Una rete, la prima del colombiano con la maglia dei toscani, che arriva su calcio di rigore. Un tiro dagli undici metri che lui stesso ha conquistato, dopo che il suo tiro dalla distanza ha trovato la deviazione di De Winter con il braccio.

Non ha avuto dubbi Zufferli, che ha decretato live il tocco punibile da calcio di rigore. Una decisione confermata anche dopo la revisione (non vi è stato on field review), tra le proteste dei calciatori rossoneri, che ritenevano il braccio del difensore in posizione consona rispetto al corpo, senza aumentare così il volume.

Cuadrado si incarica del rigore in quello che è stato il suo stadio (seppur con i colori dell’Inter) e spiazza Maignan, portando il Pisa al pareggio.