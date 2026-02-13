Milan, contro il Pisa la prima vittoria con una neopromossa

I rossoneri all’Arena trovano il primo successo stagionale contro una neopromossa

E alla fine il Milan è riuscito a battere una squadra neopromossa in stagione. Una rete di Luka Modric – il secondo stagionale – a dieci minuti dal termine permette ai rossoneri di battere il Pisa di Hiljemark e accorciare momentaneamente a cinque punti il divario rispetto all’Inter capolista.

Dopo il pareggio contro i nerazzurri all’andata, la sconfitta contro la Cremonese e il pareggio interno contro il Sassuolo, il Milan trova così per la prima volta in stagione i tre punti contro una formazione che la scorsa stagione aveva disputato il campionato di Serie B.

“Sono partite complicate, con gli avversari che chiudono molto, è difficile giocare in maniera pulita. Vincere le partite non è mai semplice” ha dichiarato Allegri in conferenza stampa nel post-partita.

Non solo, il Milan torna a trovare la rete, questa volta con Loftus-Cheek, al primo tiro in porta della partita. Una peculiarità che non si presentava dalla sfida contro il Cagliari.

Milan, sette gol subiti da neopromosse

C’è un dato che incuriosisce relativo alla difesa del Milan, la seconda migliore del campionato dopo il Como. Quasi la metà die gol incassati in stagione, infatti, sono arrivati da squadre neopromosse.

Per la precisione, il Milan ha incassato sette gol dal Pisa (tre), Sassuolo (due) e Cremonese (due), con ancora le gare di ritorno contro i neroverdi e i grigiorossi da giocare.

Una differenza abissale, soprattutto considerando che contro Juventus, Napoli, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Bologna i rossoneri ne hanno incassati solo quattro.