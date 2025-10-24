Le formazioni ufficiali e le scelte di Allegri e Gilardino per il match tra Milan e Pisa, valido per l’ottava giornata di Serie A

Si apre l’ottava giornata di Serie A: nell’anticipo di venerdì 25 ottobre, si sfidano Milan e Pisa a San Siro.

I rossoneri arrivano alla gara in vetta alla classifica, con un punto in più rispetto a Napoli, Inter e Roma, a pari merito a quota 15.

Dall’altra parte gli uomini di Gilardino cercano ancora il primo successo stagionale e si trovano all’ultimo posto insieme a Genoa e Fiorentina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan e Pisa.

Le formazioni ufficiali di Milan-Pisa

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Giménez, Leão. Allenatore: Massimiliano Allegri.



PISA (3-4-2-1): Šemper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni, Meister; Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

Dove vedere Milan-Pisa in tv e in streaming

Milan-Pisa è in programma venerdì 25 ottobre alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile vedere la partita in diretta streaming sull’app di DAZN, ma anche su Sky Go e NOW.