Milan, 9 punti di sutura per Pavlović: è in dubbio contro il Como

Le condizioni di Strahinja Pavlović dopo l’infortunio rimediato contro la Fiorentina

All’indomani del pareggio per 1-1 contro la Fiorentina in trasferta, il Milan si mette subito al lavoro per preparare la sfida contro il Como, valevole per il recupero della 15ª giornata e in programma alle 20:45 di giovedì 15 gennaio al Sinigaglia.

Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda anche Strahinja Pavlović, uscito dal campo al 74′ dopo uno scontro testa contro testa con Pietro Comuzzo, poco prima autore del gol del vantaggio viola.

Il difensore serbo è stato costretto al cambio dopo essere stato medicato, perdendo molto sangue. Al suo posto è entrato Nkunku per un cambio iper offensivo che è risultato essere vincente. Al 90′ infatti il francese ha trovato il gol.

Tornando al difensore, comunque, ha ricevuto 9 punti di sutura alla ferita lacero-contusa sull’arcata sopracciliare sinistra. All’indomani si è comunque presentato a Milanello ma le sue condizioni verranno valutate quotidianamente. Resta in dubbio per il Como.