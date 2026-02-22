Matteo Gabbia ha accusato un leggero fastidio muscolare dopo il riscaldamento: al suo posto giocherà Koni De Winter

Brutte notizie per il Milan a pochi minuti dall’ingresso in campo per il match contro il Parma.

Dopo il riscaldamento, infatti, Matteo Gabbia ha accusato un leggero fastidio muscolare alla coscia destra e dunque non partirà titolare nella linea difensiva.

Al suo posto giocherà Koni De Winter, che andrà ad affiancarsi a Tomori e Bartesaghi, schierato al posto di Pavlovic, che ha recuperato dall’infortunio ma è in panchina.

Scelta precauzionale da parte del Milan, che dopo il fastidio alla coscia di Gabbia ha preferito evitare di rischiare un infortunio muscolare.