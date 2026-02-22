Milan-Parma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Allegri e Cuesta per la gara tra Milan e Parma, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A

Prosegue la ventiseiesima giornata di Serie A, con Milan e Parma che si affrontano a San Siro in un match molto importante per entrambe le squadre.

I rossoneri, infatti, vogliono recuperare terreno sull’Inter, che con una partita in più si trova al momento a +10. La squadra di Allegri viene dal pareggio con il Como nel recupero di Serie A, e non perde in campionato dalla prima giornata.

Dall’altra parte, i gialloblù sono reduci dalla vittoria nel finale contro il Verona grazie al gol di Pellegrino e si trovano al dodicesimo posto a pari merito con il Cagliari, che però ha giocato un match on più.

Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Le formazioni ufficiali di Milan-Parma

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez.

Dove vedere Milan-Parma in tv e in streaming

Milan e Parma si sfidano domenica 22 febbraio allo stadio San Siro di Milano. Fischio d’inizio alle ore 18.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Il match sarà anche trasmesso in streaming sull’app DAZN, Sky Go e NOW.