Milan-Parma, convalidato il gol degli ospiti dopo On Field Review
Dopo l’annullamento iniziale, Piccinini ha convalidato il gol di Troilo in Milan-Parma in seguito a On Field Review: ospiti in vantaggio
Minuti finali concitati a San Siro nella sfida tra Milan e Parma.
Mariano Troilo, difensore del Parma, ha infatti trovato il gol direttamente dagli sviluppi di calcio d’angolo, ma Piccinini ha deciso di annullare la rete per un ipotetico fallo di Lautaro Valenti sul portiere rossonero.
Richiamato dal VAR dopo un lungo Check, il direttore di gara ha poi cambiato decisione, convalidando il gol agli ospiti.
Questo l’annuncio dell’arbitro Piccinini: “A seguito di revisione il numero 5 non commette alcun fallo su Maignan e la rete è regolare”.