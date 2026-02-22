Questo sito contribuisce all'audience di

Milan-Parma, convalidato il gol degli ospiti dopo On Field Review

Redazione 22 Febbraio 2026
Dopo l’annullamento iniziale, Piccinini ha convalidato il gol di Troilo in Milan-Parma in seguito a On Field Review: ospiti in vantaggio

Minuti finali concitati a San Siro nella sfida tra MilanParma.

Mariano Troilo, difensore del Parma, ha infatti trovato il gol direttamente dagli sviluppi di calcio d’angolo, ma Piccinini ha deciso di annullare la rete per un ipotetico fallo di Lautaro Valenti sul portiere rossonero.

Richiamato dal VAR dopo un lungo Check, il direttore di gara ha poi cambiato decisione, convalidando il gol agli ospiti.

Questo l’annuncio dell’arbitro Piccinini: “A seguito di revisione il numero 5 non commette alcun fallo su Maignan e la rete è regolare”.

 