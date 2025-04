Il Milan prosegue nella ricerca del nuovo direttore sportivo: raggiunto l’accordo verbale con Fabio Paratici

Il Milan ha raggiunto un accordo verbale con Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del club.

Come riferito dall’inviato Sky Peppe Di Stefano, i rossoneri hanno avuto esito positivo dal colloquio avuto con l’ex dirigente di Juventus e Tottenham avvenuto a Londra nella giornata di martedì 1 aprile.

Ora mancano da definire solo gli accordi legali per la stesura dei contratti, per la definizione di eventuali clausole (way out in caso di squalifiche) e per le collegate pratiche burocratiche.

Ma la strada è tracciata: non resta altro che attendere l’annuncio ufficiale, per il quale potrebbe volerci ancora diverso tempo (giorni, settimane o anche mesi).

Non sarà affare immediato, ma Fabio Paratici diventerà il nuovo direttore sportivo del Milan. Come annunciato nella giornata di martedì 1 aprile, il club rossonero sotto la presenza dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e il dirigente ex Juventus hanno avuto un colloquio a Londra.

Incontro che ha dato risultati più che positivi, con entrambi le parti che si sono stretti la mano e che si sono scelte. L’accordo è definito sotto ogni punto di vista: come detto, la palla passa ora ai legali, che dovranno sistemare tutte le pratiche del caso. Non è da escludere che l’ufficialità possa arrivare anche tra diverso tempo.