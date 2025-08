Milan, tentativo per Darwin Nuñez: è la prima scelta per l’attacco

Tentativo del Milan per l’attaccante di proprietà del Liverpool: rappresenta la prima scelta per il reparto offensivo rossonero

La prima scelta per l’attacco del Milan è Darwin Nuñez. I rossoneri hanno fatto un tentativo per il calciatore del Liverpool, ma la trattativa resta difficile.

L’uruguaiano rappresenta una prima scelta per Igli Tare, che spinge e vuole provare il più possibile per il classe ’99. In lista ci sono anche Kalimuendo, Vlahovic e Hojlund.

La trattativa rimane complicata. Su Nuñez c’è anche l’Al Hilal, ma il Milan ha già parlato con il calciatore. Il club arabo non ha ancora presentato offerte ufficiali, ma rimane vigile sull’attaccante.