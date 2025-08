Darwin Núñez ha l’accordo con l’Al-Hilal: il punto sull’attacco del Milan

Niente Milan per Darwin Núñez che, in uscita dal Liverpool, era stato anche nel mirino del Napoli di Conte, prima di puntare su Lucca.

Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, infatti, i Reds e l’Al-Hilal hanno raggiunto un accordo sulla base di 53 milioni di euro di parte fissa. Con i bonus, se raggiunti tutti, la cifra può arrivare a 65 milioni.

Prima di scegliere l’Arabia, nello specifico, l’uruguaiano aveva fatto richieste molto importanti di salario, che il club allenato da Simone Inzaghi ha praticamente accettato. In definizione i dettagli contrattuali, poi visite e firme.

In generale, si tratta di cifre decisamente fuori mercato per l’Italia e nello specifico per il Milan, che era il club più interessato.

Attacco Milan, tutte le alternative

Sfumata la pista Darwin Núñez, dunque, il Milan vira su altri profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Il club rossonero adesso aspetta di capire se il Manchester United apre al prestito con diritto di riscatto per Hojlund.

Intanto, però, sempre calde le piste che portano a Vlahovic ed Embolo. Per quanto riguarda Kalimuendo, invece, il Rennes per ora non ha aperto alle condizioni proposte dal Milan.