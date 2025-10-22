Recupero importante per Massimiliano Allegri in vista di Milan-Pisa: Christopher Nkunku ha ripreso ad allenarsi in gruppo

Buone notizie in casa Milan. Christopher Nkunku ha infatti recuperato dall’infortunio al piede che lo aveva tenuto ai box in occasione della sfida contro la Fiorentina. Il francese è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Allegri per il match contro il Pisa, in programma per venerdì 24 ottobre.

Restano da valutare, invece, le condizioni di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese ha saltato la sfida contro i viola a causa di un problema muscolare, e ancora oggi ha svolto un programma personalizzato. Nella giornata di domani 23 ottobre ci saranno ulteriori valutazioni per capire se sarà disponibile in vista della sfida contro il Pisa.