Milan, Nkunku vuole rimanere a Milano nonostante l’arrivo di Mateta
L’intenzione di Cristopher Nkunku è di rimanere al Milan nonostante l’arrivo di Mateta
Come ampiamente raccontato, la dirigenza del Milan sta spingendo per portare Jean-Philippe Mateta in Italia il prima possibile.
Un nuovo acquisto in attacco per i rossoneri dopo quello di inizio sessione di calciomercato, quando arrivò Niclas Fullkrug dal West Ham.
Un reparto che, quindi, si sovraffollerebbe anche considerato il rientro previsto di Gimenez dall’infortunio. Nkunku, che in questa sessione di mercato è stato al centro degli interessi di Fenerbahce e più recentemente anche della Roma, non vuole però lasciare Milano.
Un ultimo periodo in risalita dopo un avvio complicato, e anche la volontà di rimanere. Filtra proprio la volontà di non partire e anzi, di rimanere nonostante l’arrivo del connazionale.