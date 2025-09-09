Milan, ancora allenamento differenziato per Leao e Nkunku: le ultime in vista del Bologna

Rafael Leao, Milan (Imago)

Massimiliano Allegri anche oggi non ha potuto contare su Leao e Nkunku in gruppo: le novità in vista della sfida contro il Bologna

Ancora qualche giorno di attesa, poi torna la Serie A. E lo fa con il botto, vista la grande quantità di big match programmati per la terza giornata. Tra questi anche Milan-Bologna, sfida tra squadre al momento a tre punti.

In casa rossonera va avanti ormai da giorni la preparazione per la partita contro gli emiliani, che i ragazzi di Allegri non possono sbagliare. L’allenatore ex Juve, però, continua a non poter contare su Leao e Nkunku.

Sia il portoghese – fermo dalla sfida di Coppa Italia contro il Bari – che il francese anche oggi hanno svolto allenamento differenziato, e faranno lo stesso fino a giovedì. A quel punto, poi, è possibile che vengano aggregati al gruppo.

Allegri, intanto, aspetta ancora di accogliere il “suo” Rabiot: il centrocampista, così come Maignan, sarà impegnato questa sera con la nazionale francese contro l’Islanda e rientrerà a Milanello solo giovedì.

Milan, le ultime su Leao e Nkunku

Il Milan e Massimiliano Allegri attendono Nkunku e Rafa Leao. Il portoghese è fermo da diverse settimane per un problema muscolare al polpaccio, e la speranza di allenatore e tifosi è che possa tornare a disposizione già per la partita contro il Bologna.

Nessun problema fisico invece per Nkunku, il quale è molto indietro con la preparazione e avrà bisogno di un po’ di tempo prima di tornare in condizione.