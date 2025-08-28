Milan, Nkunku è arrivato in città | FOTO E VIDEO
Christopher Nkunku è arrivato all’hotel Meliá: l’attaccante svolgerà le visite mediche domani, poi diventerà un nuovo giocatore del Milan
Christopher Nkunku è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan.
L’attaccante è arrivato poco fa all’hotel Meliá, e sosterrà le visite mediche con il club rossonero nella giornata di domani, 29 agosto.
Il Milan ha chiuso l’accordo verbale con il Chelsea, come raccontato nelle scorse ore, per 37 milioni di euro più 5 di bonus.
I Blues, inoltre, avranno il 10% sulla futura rivendita del giocatore, che ora è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Italia.
