Il Milan entra nel progetto NBA Europe? Le parole di Mark Tatum, vice commissioner alla Sports Business Journal Dealmakers Conference

Una possibile svolta storica per il Milan nella settimana che porta al derby. Mark Tatum, vice commissioner dell’NBA, ha parlato apertamente della possibilità di includere i rossoneri nel progetto europeo: “Sarà quasi come una Champions League del basket in Europa. Quindi brand come Real Madrid, Barcellona, Manchester City, PSG e Milan giocheranno a basket. È piuttosto interessante“.

L’obiettivo è quello di portare il aumentare la portata del brand NBA: “Saranno contenuti premium sportivi in diretta rilevanti non solo in Europa, ma a livello globale. Avranno importanza in Asia, negli Stati Uniti e in Nord America perché alcuni dei marchi di cui stiamo parlando hanno un enorme seguito in giro per il mondo“.

La competizione prevede la presenza di 10-12 franchigie permanenti – come riportato da Sky Sport – non escludendo le altre squadre: “Club in Lituania, Serbia o Croazia devono avere l’opportunità di arrivare fino alla massima lega, ma sarà di importanza cruciale mantenere un salary cap per assicurare l’equilibrio competitivo e la sicurezza finanziaria a lungo termine. Su quest’ultimo punto c’è ancora del lavoro da fare“.

Il piano prevede che il Milan potrà affrontare le franchigie NBA entro pochi anni: “Nel medio e nel lungo periodo, diciamo tra 5-10 anni, potrete vedre una situazione in cui squadre come AC Milan o Barcellona giochino anche nella NBA Cup. E sul lunghissimo periodo, quando le strutture saranno di livello mondiale in queste città importantissime e i viaggi supersonici saranno realtà, potrà realizzarsi una situazione in cui ci sarà una divisione europea della NBA“.