Partenza shock per il Napoli: Milan in vantaggio dopo 3 minuti
Il gol di Saelemaekers manda il Milan avanti al terzo minuto di gioco
Inizia subito fortissimo il Milan nel big match della quinta giornata contro il Napoli, sorprendendo i campioni d’Italia con il gol del vantaggio dopo soli 3 minuti.
I rossoneri hanno approfittato di un buco nella difesa del Napoli per affondare subito un primo pesante colpo, con un gol di Saelemekers, che non poteva sbagliare dopo essere stato liberato al tiro da Pulisic con la porta praticamente sguarnita.
Avvio shock, quindi, per il Napoli, subito costretto a inseguire, in un San Siro come non lo si era mai visto in questa stagione.
Anche il ritorno della curva sud, infatti, ha contribuito a un’atmosfera davvero impressionante in avvio di gara, che ha subito premiato la squadra di Allegri.