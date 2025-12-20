Il Giudice Sportivo ha sanzionato l’allenatore del Milan con un’ammenda di 10 mila euro a seguito dello scontro con Oriali in Supercoppa Italiana

Massimiliano Allegri ha ricevuto un’ammenda di 10 mila euro a seguito della lite con il coordinatore sportivo del Napoli Gabriele Oriali. I due avevano battibeccato nella semifinale di Supercoppa Italiana, poi vinta dagli azzurri 2-0.

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’allenatore rossonero con una multa perchè, come si legge nel comunicato, “nel corso del secondo tempo ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della procura federale“.

Negli scorsi giorni il Napoli aveva pubblicato una nota condannando l’atteggiamento di Allegri: “Il Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri“. E ancora: “Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata“.

La semifinale della Supercoppa Italiana è terminata 2-0 in favore degli azzurri. Il match è stato deciso dai gol di Rasmus Hojlund e David Neres. Il prossimo lunedì 22 dicembre, alle ore 20:00, il Napoli affronterà il Bologna in finale. Per il Milan è sfumato il sogno del doblete. I rossoneri, infatti, hanno vinto l’ultima edizione della Supercoppa grazie al successo in finale contro l’Inter per 2-3.