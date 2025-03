Durante Milan-Lazio, Musah è uscito per cedere il posto a Joao Felix al minuto 37

Clima piuttosto particolare a San Siro: con il Milan sotto 0-1 nel match contro la Lazio per il gol di Zaccagni, Conceição ha fatto uscire Musah al 37′ minuto per far posto a Joao Felix.

Il motivo sarebbe riconducibile a una scelta di tipo tecnico.

L’americano era diffidato e dunque avrebbe rischiato di saltare – qualora fosse stato ammonito – il prossimo incontro di campionato contro il Lecce in programma il prossimo 8 marzo. Il cambio, quindi, non sembrerebbe essere stato effettuato per motivi legati a infortunio o cose simili, visto e considerato che Musah è uscito correndo con le sue gambe.