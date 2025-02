La società rossonera multata dal Giudice Sportivo: il motivo

Il Milan di Sergio Conceição ferma nuovamente l’Inter, questa volta sull’1-1. Davanti a un’Inter padrona del gioco per quasi la totalità dei 90′, i nerazzurri pareggiano i conti al 93′ grazie al gol di De Vrij, giunto dopo ben tre pali colpiti.

Un risultato che può andare bene a Simone Inzaghi e i suoi, anche in virtù del pareggio del Napoli capolista contro la Roma, giunto a sua volta nei minuti di recupero grazie a un’ottimo diagonale di Angeliño.

Agli occhi più attenti, però, non sarà passato inosservato come sia la prima che la frazione di gioco siano iniziate in leggero ritardo. La causa è da ricondursi nella tempistica con cui i rossoneri si sono presentati in campo, motivo per cui la società è stata multata di 10 mila euro.

Non solo nel primo tempo la gara è iniziata tre minuti troppo tardi, infatti. Anche nel secondo tempo la squadra guidata da Conceição si è presentata sul terreno di gioco con ulteriori cinque minuti di ritardo. Il tutto con l’Inter già pronta negli spogliatoi all’inizio, e già schierata in campo alla ripresa.

Il Milan entra in campo in ritardo: la motivazione

Un atteggiamento, insomma, che sarà stato notato solo dai più attenti che stavano seguendo il derby della Madonnina. L’inviato a bordocampo di Sky Sport Peppe Di Stefano, però aveva già spiegato in diretta le motivazioni di questo ritardo ad inizio secondo tempo.

Nel mirino il modo in cui ha vissuto la partita l’allenatore portoghese. Queste le parole di Di Stefano: “Conceição ha tenuto la squadra nello spogliatoio 5 minuti in più dei 15 soliti previsti dall’intervallo, per farvi capire come vive la partita il tecnico portoghese“.

Il comunicato del Giudice Sportivo e la multa

Il Giudice Sportivo, dunque, ha voluto punire la recidiva reiterata del Milan. Di seguito riportiamo il comunicato:

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti e l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva reiterata“.

Multa, dunque, per il club rossonero, punito per quanto elencato durante il derby contro l’Inter, poi finito 1-1. Un risultato che al Milan non serve molto in ottica classifica, considerando i 35 punti totali e i 4 punti di distanza dall’eventuale qualificazione alla Conference League.