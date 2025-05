Il punto dall’infermeria del Milan in vista della partita contro il Monza: Theo Hernandez verso il rientro.

Il Milan si prepara all’ultima gara della stagione, quella contro il Monza, in un clima particolare. La sfida, in programma nel weekend, non avrà alcun impatto sulla classifica rossonera, in un campionato complicato chiuso fuori dall’Europa.

Proprio per questo, lo staff tecnico potrebbe optare per qualche rotazione e gestione mirata dei giocatori acciaccati. Le buone notizie arrivano da Theo Hernandez, che ha smaltito il problema fisico accusato nei giorni scorsi e dovrebbe tornare in gruppo già domani.

Migliorano anche le condizioni di Chukwueze e del giovane Bondo, entrambi determinati a rientrare tra i convocati per il match conclusivo, ma che non verranno rischiati se non pienamente recuperati. La cautela resta la linea guida, in una partita che ha più valore simbolico che sportivo.

Resta in dubbio invece la presenza di Kyle Walker, debilitato da una gastroenterite che ne ha compromesso la condizione negli ultimi giorni. Ufficialmente è questa la motivazione dell’eventuale forfait.

La situazione in casa Milan

Il Milan affronta il Monza per l’ultima giornata di Serie A, in un sabato che conta poco per la classifica. Entrambe le squadre, infatti, non possono modificare la propria posizione, con i rossoneri fuori dall’Europa e i brianzoli già retrocessi.

La squadra di Conceiçao pensa già alla prossima stagione, dopo un campionato fatto di alti e bassi.

Sarà dunque una domenica utile per testare alternative, cercando di salutare i tifosi con una prestazione solida. Dopo un campionato lungo e dispendioso, il Milan vuole chiudere in serenità.