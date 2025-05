Le formazioni ufficiali scelte da Sérgio Conceição e Alessandro Nesta per l’ultima giornata di campionato tra Milan e Monza.

Arriva l’ultima partita stagionale anche per Milan e Monza. L’appuntamento è fissato sabato 24 maggio alle 20:45 a San Siro.

I rossoneri arrivano dalla sconfitta contro la Roma di Ranieri nella 37esima giornata di campionato.

Anche il Monza arriva dalla sconfitta casalinga contro l’Empoli.

Ecco di seguito le scelte ufficiali di Sérgio Conceição e Alessandro Nesta per l’ultima di campionato tra Milan e Monza.

Milan-Monza, le formazioni ufficiali

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All. Conceiçao

A disposizione: in attesa

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Keita. All. Nesta

A disposizione: in attesa

Dove seguire il match in diretta tv e streaming

La gara tra Milan e Monza, in programma per sabato 24 maggio alle 20:45 dallo stadio San Siro di Milano, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn o su Sky al canale 214 dedicato ai relativi abbonati.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming dall’app di Dazn.