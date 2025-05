Moncada, Milan (IMAGO)

Il direttore tecnico del Milan ha rilasciato un’intervista a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Roma

Settimana complicatissima per il Milan, che dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha anche dovuto fare i conti con la retrocessione in Serie D della squadra Under 23.

Sono stati giorni di polemiche in casa rossonera, soprattutto lato social, ma anche di timore in vista del futuro.

La squadra di Conceiçao ha comunque ancora la possibilità di qualificarsi in Europa tramite il campionato, ma per farlo deve necessariamente battere oggi la Roma all’Olimpico.

A pochi minuti dalla sfida, il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada ha parlato ai microfoni di Dazn.

Moncada: “Conceiçao? Abbiamo fiducia, a fine stagione faremo il punto”

Prima di tutto, Moncada ha dichiarato: “Siamo molto molto delusi dalla stagione. Abbiamo ancora più fame, siamo dispiaciuti per i tifosi“.

Poi, invece, sull’allenatore: “Conceiçao? Abbiamo fiducia in lui e lo supportiamo, a fine stagione faremo il punto della situazione“.

Moncada: “Milan Futuro? Non ci interessa la categoria”

Moncada ha poi parlato del progetto Milan Futuro, che va avanti nonostante la retrocessione in Serie D: “Abbiamo creato questo progetto per creare il talento e abbiamo portato tanti giovani in Serie A. C o D non importa, ci interessa far crescere i giovani“.

Infine, sul direttore sportivo: “Se Lee Congerton può essere un nome per il ruolo di ds? Non ho sentito questo rumor, non posso dire nulla su di lui“.