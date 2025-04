Milan, Moncada : “Conceicao? Siamo molto contenti di Sergio”

Le parole del dirigente del Milan, Geoffrey Moncada, pochi minuti prima della gara di Coppa Italia contro l’Inter di Inzaghi

Mancano pochi minuti all’inizio della gara tra il Milan di Sergio Conceicao e l’Inter di Simone Inzaghi, valida come semifinale di ritorno di Coppa Italia.

I rossoneri arrivano alla partita dopo la sconfitta in casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per 1-0 lo scorso weekend.

All’andata il match è finito 1-1.

A pochi attimi dall’inizio della partita ai microfoni è intervenuto il dirigente del Milan, Geoeffrey Moncada.

Milan, l’intervista pre partita di Moncada

Moncada ha cominciato l’intervista parlando del momento: “Siamo in semifinale e vogliamo andare in finale, sarà una gara di livello da Champions e sarà una bella partita contro una squadra bella come l’Inter. Quando si giocano partite così l’importante è andare in finale“.

Il dirigente del Milan ha poi continuato: “Lavoriamo ogni giorno con lui, ogni giorno sono con lui e con Ibrahimovic e parliamo col suo staff per preparare la partita. Per noi non c’è nessun problema, siamo molto contenti di Sergio perché lavora tanto per tornare a un livello importante. Due trofei per il Milan, al di là del tecnico, sono molto importanti. È da 22 anni che non vinciamo la Coppa Italia, sono tanti anni“.

“Rinnovi? Siamo concentrati sul finale di stagione”: le parole di Moncada

Alla fine Moncada ha concluso commentando: “Rinnovi di Theo Hernandez e Maignan? Parliamo ogni giorno con gli agenti, ma siamo concentrati sul finale di stagione. Questo non è il momento, ma parliamo con loro e lavoriamo“.