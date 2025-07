Milan, ufficiale l’arrivo di Modrić: il comunicato

Luka Modrić, credit Imago

Dopo diverse settimane di attesa ora è ufficiale: Luka Modric è un nuovo calciatore del Milan

Il Milan ha un nuovo maestro in mezzo al campo: è ufficiale infatti l’arrivo a parametro zero di Luka Modric.

Dopo 597 partite con il Real Madrid, in cui ha messo a referto 43 gol e 95 assist, il croato arriva in Italia a 39 anni per dimostrare di poter fare ancora la differenza ad alti livelli, ed è proprio per questo che i rossoneri lo hanno tesserato.

Modric si aggiunge a un reparto già ricco di giocatori forti – che ha visto arrivare anche Ricci in questa sessione di calciomercato -, a cui serviva però soprattutto esperienza.

Contratto di un anno per il classe ’85.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Modric al Milan: il comunicato ufficiale

Il club rossonero ha annunciato l’arrivo di Modric con il seguente comunicato: “AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luka Modrić fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2027. Nato a Zara il 9 settembre 1985, Luka Modrić muove i primi passi nel calcio professionistico a soli 16 anni, entrando a far parte del Settore Giovanile della Dinamo Zagabria. Per completare il suo percorso di crescita, matura le prime esperienze in prestito con Zrinjski Mostar e NK Inter Zaprešić. Nel 2004 fa ritorno alla Dinamo dove, in quattro stagioni, colleziona 128 presenze e 32 reti contribuendo alla conquista di tre campionati, due Coppe di Croazia e una Supercoppa croata. Nell’estate del 2008 si trasferisce al Tottenham, con cui in quattro stagioni disputa 159 partite e segna 17 gol. Nel 2012 arriva la chiamata del Real Madrid e in tredici stagioni con i Blancos totalizza 597 presenze e 43 reti, diventando il calciatore più vincente nella storia del club spagnolo con 28 trofei: 6 Champions League, 5 Mondiali per Club, 1 Coppa Intercontinentale, 5 Supercoppe Europee, 4 campionati spagnoli, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe di Spagna“.

Prosegue: “Nel 2018 conquista il Pallone d’Oro, coronando una carriera straordinaria che lo ha consacrato tra i più grandi calciatori della storia del calcio mondiale. È il capitano e il calciatore con più presenze nella storia della Croazia, con cui vanta 188 presenze e 28 gol. Luka Modrić indosserà la maglia rossonera numero 14“.