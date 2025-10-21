Milan, Modrić: “Tornare in Champions è l’obiettivo minimo, ma spero di fare di più”

Le parole del centrocampista croato al Tg1

L’umiltà del grande campione. “Io ho già vinto tutto, ora il mio sogno è farlo con il Milan, perché quando non molli mai tutto può accadere”. Dopo una carriera da vincente, Luka Modrić sogna di alzare un trofeo anche con i rossoneri.

“Giocare con il Milan è la cosa migliore, sono in un grande e storico club. La squadra ha grandi talenti, il mister è un vincente è un percorso lungo, ma ho grandi aspettative”, ha raccontato il centrocampista croato al Tg1. “Io sono venuto qui per vincere, tornare in Champions è l’obiettivo minimo, ma spero di fare di più”.

Modric ha poi svelato il suo idolo: “Boban, sono cresciuto con il suo mito, ma anche Paolo Maldini, Kaka, Pirlo e Seedorf”.

Ma cosa ne pensa il croato della Serie A? “Il livello è molto alto, in altri campionati non ci sono tante sfide come qui: Juve, Inter, Napoli, Lazio e Roma. Il Bernabeu per me è speciale, ma San Siro è uno stadio pieno di storia, Carlo Ancelotti mi ha detto che mi sarei trovato bene qui, lui è uno dei più grandi”.