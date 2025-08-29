Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Modric: “Non sono venuto qui per la mediocrità ma per vincere”

Redazione 29 Agosto 2025
Milan, Modrić (IMAGO)
Le parole del centrocampista del Milan, Luka Modric, dopo la gara vinta 2-0 contro il Lecce di Di Francesco

Il Milan di Massimiliano Allegri conquista la prima vittoria in questo campionato di Serie A. I rossoneri, infatti, hanno battuto 2-0 il Lecce di Di Francesco 2-0 con le reti di Loftus-Cheek e Pulisic.

Gli uomini di Allegri ripartono dopo lo stop con la sconfitta per 2-1 contro la Cremonese a San Siro nella prima giornata di campionato.

Dopo la sosta i rossoneri ripartiranno con la partita contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

A fornire l’assist per l’1-0 del Milan contro il Lecce è stato Luka Modric, che ha parlato nel post partita ai microfoni di SkySport.

Milan, l’intervista post partita di Modric

Modric ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Quando si vince va sempre bene, questa è una vittoria importante dopo la sconfitta arrivata contro la Cremonese“.

Il centrocampista del Milan ha poi continuato soffermandosi sul suo primo mese a Milano: “Mi sento molto bene, tutto è perfetto. Sono felice, a parte per la ricerca della casa (ride, ndr)“.

Milan, Modrić (IMAGO)
“Dobbiamo pensare in grande”: le parole di Modric

L’ex Real Madrid si è espresso anche sul livello della squadra: “La squadra ha qualità. Vincere aiuta a vincere. Questa squadra può migliorare tanto. Il Milan è una grande squadra, io penso che tutti dobbiamo pensare in grande“.

Per concludere Modric ha parlato di Leao e del motivo per cui ha scelto il Milan: “Quando tornerà Leao saremo una grande squadra, non sono venuto qui per la mediocrità ma per vincere“.