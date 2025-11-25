Modric: “Amo il Milan, sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo”

Le parole di Luka Modric, centrocampista del Milan, nell’intervista rilasciata ad Arena Sport al suo ex c.t. Slaven Bilic

Dopo oltre 10 anni al Real Madrid, conditi da numerosi trofei e un Pallone d’Oro nel 2018, Luka Modric si è trasferito al Milan.

Il centrocampista, nonostante i 40 anni compiuti, si è subito preso il Milan. Allegri lo ha messo davanti alla difesa, e le prestazioni del capitano della nazionale croata sono ogni partita di alto livello.

Modric ha rilasciato un’intervista al programma (Ne)uspjeh prvaka, in onda su Arena Sport e condotto dal suo ex commissario tecnico Slaven Bilic.

Il numero 14 rossonero si è subito detto entusiasta del Milan: “La città è meravigliosa. Le persone mi hanno accolto molto bene ed è tutto di alto livello, dai compagni all’allenatore e i tifosi. Si capisce che son in un club storico, tra i più grandi del mondo. Sono molto felice e mi sto godendo tutto”.

Modric sull’addio al Real Madrid e la scelta del Milan

L’addio al Real Madrid non è però stato facile. Il centrocampista ammette: “È stato uno dei periodi più belli della mia vita. Ho sempre detto che avrei voluto chiudere lì la mia carriera, e non si trattava di frasi di circostanza. Semplicemente nella vita tutto ha un inizio e una fine”.

Non è un segreto: Modric è sempre stato un tifoso rossonero. Nell’intervista ad Arena Sport spiega infatti: “Penso di essere arrivato in un club che per storia è allo stesso livello del Real. Amo il Milan sin da bambino e quando si è presentata l’opzione, per me è stata quella giusta”.