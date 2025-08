La conferenza stampa di presentazione di Luka Modric, nuovo acquisto del Milan

In casa rossonera è in corso il Modric-Day: il calciatore croato, salutato il Real Madrid, è adesso pronto a iniziare presto la sua nuova avventura con la maglia del Milan.

Il classe ’85 è atterrato in Italia dalla Croazia nel corso della mattinata di oggi – 4 agosto -, e nel pomeriggio è intervenuto nella consueta conferenza stampa presentandosi come nuovo calciatore rossonero.

Il croato ha inizialmente dichiarato: “Ho avuto 3 settimane di ferie, mi sono riposato ma mi sono anche allenato per potere arrivare nella miglior condizione fisica possibile. Ho visto le prime due amichevoli, e ho visto anche i primi aspetti positivi“.

“A qualsiasi età c’è sempre tempo per emozionarsi. Ultimamente ho avuto un addio molto emozionale con il Real, a qualunque età ci si può emozionare. Sono cresciuto con il calcio italiano e il Milan è sempre stato il mio club preferito. Ho sempre avuto un affetto particolare per i colori rossoneri”.

Sui suoi obiettivi in rossonero: “Mi piace vincere. Tutti noi ci ricordiamo di quanto il Milan sia una delle squadre migliori del mondo. Non bisogna accontentarsi di una stagione mediocre, la Champions è un obiettivo minimo per gli standard del Milan. La squadra merita di stare a un alto livello. Io sono molto competitivo, e questo voglio portare a questa squadra. Il nostro obiettivo minimo è la qualificazione in Champions, voglio vincere dei trofei qui, ma deve essere l’obiettivo di tutti quelli che lavorano qui. Bisogna cercare però di rimanere umili se si vuole avere successo“.

“Posso offrire la mia esperienza, lavorerò tanto per cercare di fare le stesse cose che ho fatto altrove. Devo fare esattamente ciò che ho fatto per questi altri club cercando di aiutare sotto tutti i punti di vista. Sono pronto a iniziare questa sfida e spero di essere pronto a rispondere alle esigenze. La Serie A è competitiva e sta tornando ad alto livello“.

“Allegri è un vincente, felice di essere allenato da lui”

Sui primi contatti in casa Milan: “Non ho ancora parlato con Boban, ma parlavamo molto del Milan quando ci siamo visti in passato. Ho parlato anche con Zlatan, anche Ancelotti mi ha parlato bene del Milan. A prescindere da tutto, il Milan è un club con ottima tifoseria e quando molti ti parlano della società in questi termini è positivo. L’ultima volta che sono venuto qua si percepiva il livello dell’organizzazione. Ho parlato un po’ con Allegri, sono felice di essere allenato da lui. È uno degli allenatori più forti del mondo, è un vincente“.

Sul suo futuro, tra Milan e Mondiale con la Croazia: “Il mio obiettivo sarebbe quello di disputare il Mondiale con la Croazia l’anno prossimo, ma non guardo molto avanti. Cerco di vivere il presente, senza proiettarmi troppo in là. Punto a iniziare questa mia nuova avventura per avvicinarmi al livello che questa società mi richiede“.

“Milan? È stato facile scegliere”

“È stato facile scegliere. Quando arriva qualcuno che ti vuole acquistare ti aspetti che ti spieghino un po’ il progetto. Dopodiché ho avuto bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare il tutto, ma sapevo che era la scelta migliore per me. Spero di ripagare la fiducia mostrata nei miei confronti. Qui c’è tanta pressione, è un club esigente come il Real. Quello che mi ha detto Ancelotti non è stata una svolta, io volevo già firmare per il Milan“.

Ha poi aggiunto sul suo possibile ruolo: “Devo ancora parlare con l’allenatore per capire le sue aspettative e capire dove vuole che io giochi. A partire da lì devo solo lavorare al massimo per aiutare la squadra e ottenere dei risultati. Il ruolo dove mi sento più a mio agio è quello dove ho giocato al Real, ma la priorità resta la squadra”. Su cosa lo ha colpito del gruppo finora, ha dichiarato: “Difficile esprimere un’opinione al momento perché abbiamo giocato solo due amichevoli, ma ho visto un’ottima squadra. Mi pare ci sia una buona atmosfera e un buon feeling in campo. Non voglio parlare dei singoli, ma in questa squadra ci sono tantissimi campioni. Il Milan è una squadra vincente sotto tutti i punti di vista”.

“La passata stagione fa parte del passato”

“Ho una sensazione molto positiva del Milan. La passata stagione fa parte del passato. Bisogna imparare da queste esperienze. Se il Milan riesce a giocare così come ha giocato contro di noi al Bernabeu non riesco a capire quale sia stato il problema lo scorso anno. Bisogna cercare di mantenere alto il livello”.

Infine, ha parlato del bel messaggio ricevuto dal connazionale Rakitic: “Ha scritto un bellissimo messaggio, io sono molto felice di essere qua. Cosa posso dare? La mia passione, la mia umiltà, la mia etica del lavoro e la mia semplicità. Semplicemente il fatto di essere semplicemente Luka. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, arrivo molto carico. Un unico giocatore non fa nulla da solo, a prescindere dal nome. Bisogna creare una squadra per aiutare i singoli a vincere. Io sono qui per aiutare come ho fatto nella mia carriera“.