Milan, Mateta “bloccato” dal Crystal Palace: il post social dell’attaccante | FOTO

Jean-Philippe Mateta ha ormai l’accordo per trasferirsi al Milan, ma è bloccato dal Crystal Palace: il post su Instagram dell’attaccante

Mateta, non convocato per il match di Premier League contro il Nottingham Forest, scalpita per trasferirsi al Milan.

Tra il giocatore e i rossoneri l’accordo è già stato trovato. In realtà anche tra i club è tutto risolto, ma gli inglesi devono prima trovare un suo sostituto con poche ore di calciomercato a disposizione.

Il giocatore non ha preso benissimo questo “blocco”. Mateta ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per mostrare tutto il disappunto.

Su sfondo nero, il giocatore ha aggiunto una emoji che mostra rabbia e impazienza per cambiare squadra.

