Milan, il punto su Mateta: ore di valutazione per i rossoneri

La situazione nella trattativa del Milan per Mateta: tutti i dettagli

Nuovi sviluppi nella trattativa che porterebbe Jean-Philippe Mateta a vestire la maglia del Milan. Dopo aver trovato l’accordo con il calciatore, l’operazione è stata messa in stand-by per diversi motivi.

Primo fra tutti la necessità del Crystal Palace di trovare un sostituto nel suo ruolo. Ma anche il sovraffollamento nel reparto offensivo, con Nkunku che ha chiarito la propria volontà di rimanere in rossonero e il rientro previsto di Gimenez.

Come riporta David Ornstein, il Palace ha trovato l’accordo per Jorgen Strand Larsen dal Wolverhampton proprio per l’attacco. Ma considerata proprio la decisione di Nkunku (su c’erano il Fenerbahce e la Roma), non è certo che il francese possa arrivare subito.

Sono ore di valutazione adesso in casa Milan per capire se affondare il colpo prima che la finestra di mercato chiusa, per portare Mateta a Milano nonostante la permanenza del suo connazionale.