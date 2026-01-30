Milan, Mateta a un passo: si conta di chiudere nelle prossime ore
Il Milan vicinissimo a Mateta: tutti gli ultimi dettagli sulla trattativa
Il Milan è vicinissimo a trovare il suo nuovo attaccante. Dopo aver accolto Fullkrug a inizio sessione di calciomercato invernale, adesso anche Mateta è a un passo.
Il francese, che intanto non è stato convocato per la prossima giornata di Premier League dal suo Crystal Palace, è finito nel radar dei rossoneri nelle ultime ore.
Le parti, adesso, sono in continuo contatto per chiudere la trattativa, attendendo di capire se in serata o al massimo nella giornata di domani, 31 gennaio 2026.
L’agente dell’attaccante è ancora a Londra. L’operazione potrebbe eventualmente liberare anche l’uscita di Cristopher Nkunku.