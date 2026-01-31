Milan, Maignan è arrivato in sede per firmare il rinnovo di contratto
Il portiere francese è arrivato nella sede rossonera: attesa per la firma sul prolungamento di contratto fino al 2031.
Mike Maignan è arrivato nella sede del Milan. Il portiere francese metterà la propria firma sul prolungamento di contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2031.
Come raccontato, nella giornata di ieri proprio l’agente di Maignan si trovava nella sede rossonera per sistemare gli ultimi dettagli. Anche quelli sono stati risolti e il francese si prepara a vestire rossonero ancora a lungo.
Arrivato nell’estate 2021 a Milano dal Lille, Maignan ha collezionato 188 presenze con la maglia del Milan, vincendo la Serie A nella stagione 2021/2022 e una Supercoppa Italiana nella passata stagione.