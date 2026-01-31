Milan, ora è ufficiale: Maignan rinnova fino al 2031

Mike Maignan ha rinnovato ufficialmente con il Milan: il portiere ha prolungato il suo contratto con i rossoneri fino al 2031

Mike Maignan rinnova ufficialmente con il Milan. Come abbiamo raccontato nelle scorse ore, il portiere era in sede per firmare il nuovo contratto con i rossoneri, dopo aver risolto gli ultimi dettagli ieri, 30 gennaio.

Il francese era infatti in scadenza, ma il Milan ha messo in chiaro l’intenzione di blindarlo: Maignan ha prolungato fino al 30 giugno 2031.

Arrivato ormai quattro anni fa, ha giocato 188 partite con la maglia rossonera e vinto lo scudetto nel 2022.

Di seguito il comunicato del Milan.

Milan, il comunicato sul rinnovo di Maignan

“AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031.

Arrivato in rossonero nell’estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese.

Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22.

Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l’obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera“.