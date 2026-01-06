Milan-Maignan, mai così vicini al rinnovo: prolungamento del contratto fino al 2031
Milan mai così vicino al rinnovo di Mike Maignan: nei prossimi giorni nuovi contatti per cerare l’intesa definitiva.
Novità in casa Milan: mai così vicini al rinnovo di Mike Maignan. Contatti sempre più positivi per il portiere che prolungherà il contratto fino al 2031.
L’ingaggio proposto dai rossoneri è di 5.7 milioni di euro, come quello di Leao. Si va quindi verso un rinnovo importante per il futuro del Milan.
Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per cercare di trovare l’intesa definitiva.
Nelle scorse settimane anche lo stesso Allegri aveva dichiarato che la società stava lavorando su alcuni importanti rinnovi tra cui quello del classe ’95.